Důstojný důchod? Ideální úspora na stáří je 2,5 milionu korun

dnes | Na stáří by si měl každý šetřit ideálně hned od první výplaty. Je-li člověku 28 let, může počítat s příjmem 8200 korun. Cílem by mělo být 20 tisíc korun měsíčně po dobu 20 let. Jak se na důchod připravit, poradí další díl seriálu Zkroťte své peníze.