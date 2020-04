Předseda ČSSD Jan Hamáček je protřelý politik. Před vstupem do nejvyšších pater správy státu vedl mladé sociální demokraty. Do každodenního hledáčku médií se dostal v roce 2013, když podpořil Bohuslava Sobotku v čele ČSSD a získal funkci předsedy sněmovny. Podívejte se v krátkosti, co předcházelo jeho politickému vrcholu v roli šéfa Ústředního krizového štábu.

