Je velmi podivné, co se teď děje v Gaze. To neomluví už ani válka, líčí psychiatrička

Humanitární činnost Lékařů bez hranic v Gaze ovlivňují především přesuny obyvatelstva, říká psychiatrička Zahra Legris, která v organizaci pracuje jako manažerka pro oblast duševního zdraví. "Máme síť logistiky a operačních týmů, které komunikují s místními úřady a vyhodnocují, jestli je bezpečné na daném místě nadále působit," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:07 Kde přesně v Gaze psychiatrička působí a co tam dělá? Co ji při posledním pobytu nejvíc šokovalo? Co může za zhoršení humanitární situace?

05:07-11:10 Jaký dopad má neustálé vysídlování na práci humanitárních organizací? Mají ještě lidé kam utéct? Jak přesuny obyvatel ovlivňují práci v terénu?

11:10-16:11 S jakými úrazy se setkávají nejčastěji? Jak pracují s dětmi, které často přišly skoro o celou rodinu?

16:11-19:14 Jaké mají kapacity? Je tělesné zdraví přednější než to psychické? Jaká podpora je teď nejdůležitější?

19:14-25:48 Který případ jí nejvíc utkvěl v hlavě a proč? Jaký dopad bude mít aktuální situace na budoucnost dětí?

25:48-28:57 Jaká je nyní situace kolem potravinové pomoci? Cítí se jako humanitární pracovnice v Gaze v bezpečí?

28:57-30:30 Přineslo dočasné příměří nějaké zlepšení?