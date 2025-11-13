Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog

Host Terezy Engelové upozorňuje, že Africký kontinent sužovaný mnoha problémy, se v některých oblastech hroutí. Konkrétně zmiňuje třeba Súdán, ale také Niger, Čad nebo Středoafrickou republiku. "Zajímavé pro mě je, že se to děje, aniž by to bylo zaznamenáno v médiích, aniž by se o tom mluvilo v hospodách." Rozhovor vzniknul před třemi týdny, ještě před tím, než celý svět obletěly zprávy o zvěrstvech v Súdánu.
V Evropě se Afrikou prostě nezabýváme, konstatuje. A dodává, že důvodem je zřejmě skutečnost, že lidé jsou zahlcení informacemi o chudobě, ekologických problémech a politických nebo teroristických hrozbách, které jsou mnohem blíž než africký kontinent.
Pro Evropu a Afriku existují dva možné scénáře, domnívá se Ledgard. "Jedním je Afrika, kterou Evropa ignoruje, z níž stáhne svou humanitární pomoc, diplomaty a vojáky a přenechá ji Rusům nebo Číňanům. Tím vznikne bezpečnostní vakuum, které se nevyhnutelně projeví organizovaným zločinem a masovou migrací z Afriky do Evropy. Pak se dostaneme do koloběhu, který právě teď začíná - militarizace a kriminalizace pohybu lidí. To by byl jeden katastrofický scénář. Druhým by mohl být koridor ze severu na jih, který by využil skutečnosti, že se oba kontinenty nacházejí ve stejném časovém pásmu. Mladí Afričané by tak mohli pomoci oživit evropskou ekonomiku."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:47 Jak se futurologovi J. M. Ledgardovi líbí starobylá Praha? Stojí si Česká republika dobře v moderních technologiích? Jak vypadá práce futurologa?
05:47-09:54 Co bude v příštích 10 až 15 letech největší výzvou? Dopadl by kolaps afrických států na Evropu? Rozšiřuje se o Africe "mediální poušť"?
09:54-17:07 Kdy začne Evropany Afrika zajímat? Jakou moc má v Africe Čína? A jak mohou s rozvojem tamních ekonomik pomoci nové technologie?
17:07-25:38 Jak blízko jsme nákladním dronům a dá se zabránit jejich případnému zneužití? Je umělá inteligence novou formou evoluce?
25:38-29:54 Dá se globálně dohodnout na limitech pro AI? Co vadí na evropské regulaci v Silicon Valley? A jak se na ni dívají firmy?
29:54-37:39 Co jsou to mezidruhové finance? Jak může gorila platit za vlastní ochranu? A jak vyjádří své potřeby?