Nová Evropská komise při svém nástupu loni v prosinci slíbila větší podporu konkurenceschopnosti Evropy a také méně papírování. Plnění tohoto slibu si však čeští oceláři zatím nevšimli. „Rozhodně nemohu říct, že by nám ubylo byrokracie nebo že by některá opatření, o kterých se už dlouho mluví, byla uvedena v život a mělo to nějaké konkrétní výsledky,“ řekl Petr Popelář.