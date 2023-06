Debata HN: Školní obědy před kolapsem. Chybí lidé i peníze, říkají odborníci

Systém školního stravování funguje v Česku již přes šedesát let a podle odborníků potřebuje výrazné změny. Zaměstnanci jídelen by se měli nově vzdělávat, aby vařili zdravěji a kvalitněji, úpravou by mohl projít i spotřební koš, který je podle odborníků přežitek. Zároveň upozorňují, že je třeba myslet na ty děti, jejichž rodiče nemají na obědy finance. Kvůli inflaci totiž jejich počty stále rostou.

