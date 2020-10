Po jarní vlně koronaviru jsou školy v Česku technicky připravené na podzimní přechod do online výuky. Učitelé by ale uvítali, aby je někdo didakticky naučil, jak vlastně online výuku zorganizovat. Rodiče by s žáky měli nacvičit, jak si uspořádat den, aby děti nevstávaly v poledne a pak večer nezjistily, že povinnosti nestíhají. Učitelé vítají více hodin informatiky.