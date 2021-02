Daniela Hanušová Vložit

Podle oceněných TOP manažerek Česka pandemie koronaviru přinesla do českých firem větší digitalizaci a překonání těžkostí zaměstnance spojilo. Cítí ale, že jim chybí setkávání a na návrat do kanceláří se těší. U kulatého stolu diskutovaly manažerky také o tom, jak se rozdělení společnosti propsalo do jejich byznysu, zda jsou technologické start-upy vítězem krize nebo jaký očekávají letošní rok.