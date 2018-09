Umělá inteligence ve zdravotnictví lékařům radí s léčbou nebo třídí informace

dnes | Zdravotnická data se co do objemu každé tři roky zdvojnásobují. Nemocnice by se měly naučit je třídit a připravit se na využívání umělé inteligence. V zahraničí už ji lékaři přizvali k rozhodování o komplikovaných případech, poohlížejí se po ní už i české nemocnice. O tématu velkých dat a umělé inteligence ve zdravotnictví debatovali u Kulatého stolu HN náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Jan Žaloudík a manažer IBM Watson Health pro Evropu Matěj Adam.