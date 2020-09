Na konci června schválila vláda takzvaný stravenkový paušál. Pokud projde parlamentem a opravdu začne platit od příštího roku, přinese velké změny do firemního stravování.Právě tento paušál by měl být zaveden jako alternativa ke stravenkám, které v Česku patří mezi nejrozšířenější firemní benefity. Zaměstnanci by jednoduše místo stravenek dostávali daňově zvýhodněnou částku.