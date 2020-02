Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři o ní vědí, rodiče často ne

Pro teenagery už není zajímavý Instagram ani Facebook, nejvíc mezi nimi letí TikTok. Tato sociální síť získala první miliardu uživatelů za pouhé tři roky, žádné jiné se to nepovedlo tak rychle. Co je na ní tak populárního a jaká rizika skrývá? Sledujte další díl Asociálu Jana Hrušovského.

Dá se říct, že časy Instagramerů a YouTuberů jsou pryč, nyní přichází na řadu TikTokeři. Ve svých videích buď zpívají, pokouší se překonat výzvu jiného uživatele, nebo sehrávají parodické scénky.



"Ta popularita je dána tím, že si tak sedlo, co mají děti a mládež v oblibě, a já tomu z legrace říkám, že to je nikdy nekončící série totálních pitomostí," vysvětluje expert na sociální sítě a digitální média Daniel Dočekal, proč je TikTok natolik oblíbený mezi mladými lidmi.



Většina videí má délku kolem 15 vteřin. Pokud vás i během tak krátké chvíle přestane scénka bavit, stačí přejet prstem po displeji a už koukáte na jiné.



Tvorba je navíc neuvěřitelně jednoduchá. Vezmete mobilní telefon, natočíte video, a v aplikaci ho pak vylepšíte za pomoci obrovského množství filtrů, efektů nebo písní. Dalším klikem ho pošlete do světa a už jen sledujete, jak na něj reagují ostatní uživatelé.



Za vývojem aplikace stojí čínská společnost ByteDance, která v posledních měsících uzavřela klíčová partnerství se silnými značkami jako jsou liga amerického fotbalu NFL či wrestlingová soutěž WWE.



Jenže právě napojení na čínskou firmu budí velké obavy. A není to jediné riziko, které číhá na uživatele TikToku. Před aplikací by se měli mít na pozoru především rodiče dětí. Jak své ratolesti před nástrahami této aplikace bránit? Na to hledejte odpovědi ve videu na začátku textu.