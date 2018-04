440 kilometrů za 110 hodin. Mívám i halucinace, říká běžec, který potřetí ovládl extrémní závod

dnes | To už ani není běžecký závod, je to výprava, dobrodružství, líčí vítěz lednového Montane Spine Race Pavel Paloncý. Z podniku konaného na severu Anglie si tentokrát odnesl omrzlé prsty na rukou. Během závodu naspal jen devět hodin. Nestačí to na to, abych byl svěží, ale stačí to na to, abych se dostal do cíle co nejrychleji, říká Paloncý. Uvažovat o tom, jak během závodu udržet v suchu nohy, podle něj nemá cenu. Na desátém kilometru se ocitnete po kolena někde v potoce a pak už se vám máčí nohy pořád, dodává.