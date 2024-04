Zneužil vnuka, má podmínku. "Prý, že zapomene," varuje expertka před "omluvami" soudů

"Neumím to ani spočítat. Ale jako žena jsem to zažila nesčetněkrát," říká zakladatelka organizace Konsent a kandidátka za Zelené do Evropského parlamentu Johanna Nejedlová, kolikrát v životě musela říct důrazné "ne". To by nově mělo stačit u soudu ke klasifikaci znásilnění, redefinice schválená sněmovnou totiž pracuje s principem „ne znamená ne“. Bude to stačit? A jak často ke znásilnění dochází?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-1-58 Kolikrát v životě musela říct důrazné "ne" Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent a kandidátka Zelených do Evropského parlamentu? 1:58-6:52 Proč jsme podle Nejedlové k redefinici znásilnění došli až teď a proč jsou tyto změny důležité. 6:52-9:32 Budou mít podle Nejedlové úpravy vliv i na případné pachatele, vidí v redefinici znásilnění i tenhle psychologický dopad? Může být redefinice i nástroj, který pomůže policii, soudům a státním zástupcům stíhat pachatele? 9:32-12:36 Proč bylo potřeba detailně dodefinovat bezbrannost a jak Nejedlová vnímá různé komentáře, které novou definici znásilnění různě zpochybňují. 12:36-22:47 Jak náročná cesta vedla ke shodě na redefinici znásilnění? Jaké argumenty zaznívají nejčastěji od těch lidí, které nelze přesvědčit? Proč se statistiky o znásilnění sbírané různými organizacemi značně liší od dat policie? Jsou rozsudky v případech znásilnění podle Nejedlové dostatečně přísné a proč si Nejedlová myslí, že existuje nezbytná potřeba vzdělávání soudců v téhle oblasti? 22:47-25:55 O tom, jakým způsobem téma znásilnění posunul medializovaný případ Dominika Feriho, a v čem média podle ní pochybila. Co by teď podle Nejedlové obětem znásilnění a sexuálního násilí ještě mohlo pomoct. 25:55-29:57 Proč Nejedlová kandiduje za stranu Zelených do Evropského parlamentu a jaká bude její agenda.