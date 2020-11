Jediné, co se od roku 2016 změnilo, je to, že Joe Biden vyhrál Arizonu, ale o tu může Trump přijít, ale jinak se to sune k výsledku voleb 2016 a Trumpově vítězství, nezdá se mi pravděpodobné, že by to Biden mohl ještě zvrátit, říká zahraniční reportér Aktuálně.cz Daniel Anýž. Biden nemůže skládat zbraně, ale on velmi dobře ví, na čem je, dodává.