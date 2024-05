Babiš šíří obavy. Ať je rád, že to někdo spolkne za něj, říká o důchodech Stuchlíková

"Sehnat teď někoho, kdo si na uvolněné místo sedne, nebude nic jednoduchého," říká komentátorka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková k hledání nového ministra pro vědu, výzkum a inovace za TOP 09. Původně navržený ekonom Pavel Tuleja se kvůli pochybnostem o úrovni jeho publikační činnosti nominace vzdal. Jak velký reputační problém to je? A nepřestřelila koalice Spolu s antikampaní proti hnutí ANO?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-08:39 Jak velký škraloup má TOP 09 po blamáži s kandidaturou Pavla Tuleji? Oslabuje tento přešlap pozici předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové-Adamové? Zasloužila si Helena Langšádlová vynucený odchod z pozice ministryně pro vědu? A proč zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek stranu znovu kritizuje?

08:39-12:31 Nepřehnala koalice Spolu antikampaň proti hnutí ANO s názvem "Rusko, pro tebe všecko"? Jedná se o projev zoufalství, kdy opoziční ANO v průzkumech jednoznačně vede? Jaké nyní mezi koalicí a opozicí panují vztahy?

12:31-21:20 Daří se vládní koalici dobře komunikovat změny spojené s důchodovou reformou? Je standardní, že se opozice nehodlá podílet na strategických rozhodnutích vlády? Lze vůbec schválené změny nazývat důchodovou reformou? A jakou roli sehrál v celém procesu prezident Petr Pavel?

21:20-23:28 Bude hnutí ANO součástí příští vlády? Umí si komentátorka Lucie Stuchlíková představit, že by ANO vládlo s SPD Tomia Okamury? A co by to pro budoucnost Česka znamenalo?