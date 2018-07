Babiš je nebezpečný, byl jsem pokrytec, nemůžu jíst chleba toho, koho pomlouvám, říká Klus

dnes | Když nemáme rádi Babiše, nemůžeme podporovat, že si nás nakupuje, nebudu spolupracovat s něčím, s čím nesouhlasím, nemůžu jíst chleba toho, koho pomlouvám. Že jsem vystupoval na festivalu České hrady, nebo dělal rozhovor pro Óčko, byla moje chyba a nedůslednost, říká zpěvák Tomáš Klus. Dodává, že nikomu neříká, co má dělat, ale nesouhlasí s tím, aby umělci na festivalu sponzorovaném Agrofertem říkali v zákulisí, jak je Andrej Babiš špatný. Mnoho lidí má podle něj stejný názor jako on, ale potřebují nějaké centrum, kolem kterého by se mohli spojit.