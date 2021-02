S formou jednání jsem spokojený nebyl, za mě to nikam nevedlo. Andrej Babiš je na překážku věcného jednání, s ministrem Blatným to získalo konstruktivní rozměr, dali jsme vládě podmínky, říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL. Byl jsem názoru, že se nouzový stav má prodloužit. Bylo pro mě důležité vrátit odpovědnost vládě. Kdyby ji neměla, problémy by házela na opozici, dodává.