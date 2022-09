Babiš neřekl nic nového. Obhajoba napadala časovou nekonzistentnost, říká Rozsypal

„Andrej Babiš řekl ve své výpovědi to, co jsme od něj slyšeli už několikrát. Byl to z jeho strany hodně politický projev. Obvinil některé své politické soupeře z nátlaku na justici a zaznělo i jméno Miroslava Kalouska,” popisuje moderátor Michael Rozsypal dění v jednací síni pražského městského soudu, který dnes započal hlavní líčení v kauze údajného dotačního podvodu při stavbě Čapího hnízda.

