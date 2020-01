O zakázce na elektronické dálniční známky jsem nevěděl, považuji to za absurdní, ministr dopravy Kremlík si chybu nepřipouští a neustále ji obhajuje, poslal jsem Zemanovi návrh na jeho odvolání a pověřil jsem vedením resortu Karla Havlíčka, říká premiér Andrej Babiš po jednání vlády. Udělám vše pro to, aby zakázka byla zrušena, rezignovat by měl i náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI, dodává.