Babiš? Více než Berlusconi, je tady mocenská struktura plná střetu zájmů, říká Grässle

dnes | Mít ekonomickou, politickou a mediální moc a navíc téměř neomezený přístup k fondům EU, to je nový úkaz, proto mě to tolik znepokojuje, není to nic proti ČR, pan Babiš není ČR, i když se chová, jako by on a celá země byli jedna a ta samá strana mince, říká německá europoslankyně Ingeborg Grässle a dodává, že když je ohrožena demokracie, tak nemůže jít pouze o vnitřní problém země.