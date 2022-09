Boháč: Operou chceme dát slovo obětem. Inspirací bylo zneužívání chlapců ve sboru

„Hlavní postava opery může být kdokoliv z nás. Je to žena, která si přišla traumatem, na dlouhou dobu to v sobě uzamknula a teď chce promluvit. Vidíme, co prožívá v hlavě, co prožila, když k tomu docházelo a čím si musí projít, aby o tom mohla promluvit,” říká Petr Boháč, režisér komorní opery Tak tiše až, jejíž téma je inspirováno kauzou sexuálního zneužívání chlapců v německém Regensburgu.

