„Beru to s velkou pokorou, pokud se mi dluhy podaří s pomocí sbírky splatit, bude to pro mě velké zadostiučinění a vykoupení ze hříchů minulosti,” říká bývalý gambler a už 11 let bojovník proti hazardu Martin Svoboda. Jeho přátelé pro něj uspořádali sbírku na portálu Donio, která mu má z dluhů definitivně pomoci.

