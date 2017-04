Černobyl? Chtěla bych tam žít, je to jako vracet se domů, říká jediná česká průvodkyně

dnes | V černobylské zóně nesmíte kouřit, sedat si do trávy ani se něčeho dotýkat, někteří lidé tam ale jezdí vyloženě ničit a brát si věci domů, říká tamní jediná česká průvodkyně Kateřina Vršanská. Pro ní je radioaktivní zóna dechberoucím místem, které člověk nekazí. Ale i jí ochranka několikrát zadržela. Dodává, že Ukrajina by byla ráda, kdyby nic takového neexistovalo, pro Ukrajinu je to prý stigma, stalo se to za dob SSSR, po rozdělení na to Ukrajinci zůstali sami. Běžná návštěva elektrárny prý nebezpečná není, dávka záření za dva dny v Černobylu odpovídá rentgenu zubu.