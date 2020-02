Ministerstvo tvrdilo, že nic takového nebude, ale ukazuje se, že chtělo využívat mýtné brány v rozporu se zákonem. Nestalo se to jen proto, že byla zakázka zrušena, říká poslanec Pirátů Lukáš Černohorský. Ten podal trestní oznámení kvůli údajnému úplatku pro bývalého ministra dopravy Kremlíka. Ve chvíli, kdy mu byl úplatek nabídnut, se měl obrátit na policii, je právník, měl by to vědět, dodává.