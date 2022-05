Černý: Móda v Česku se zlepšuje. V Paříži taky nejsou všichni oblečení perfektně

„Dřív, když se návrhářů ptali, co si myslí o módě v ulicích, odpovídali, že je to strašné. Mám radost, že se to zlepšuje. V Paříži taky nejsou všichni oblečení perfektně,” říká módní návrhář Jan Černý. „Nedokážu říct, co se bude nosit za rok. Trend neexistuje. Všechny značky dělají oblečení se svojí identitou. Baví mě to. Rád pracuji v době, kdy cokoliv uděláte, tak je dobře,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!