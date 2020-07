Do Slovinska chce 70 tisíc lidí, Karviná má být v karanténě, všichni mají strach, že se horníci seberou a pojedou do Chorvatska. Je to chyba vlády, měla by myslet na to, jak nás svět vnímá. Vláda pro cestovky neudělala vůbec nic, 70 z nich už ukončilo činnost, propad je dvě a půl miliardy, říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří.