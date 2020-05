Chorvatská vláda rozhodla, že s okamžitou platností umožňuje občanům deseti zemí EU včetně Česka přicestovat do země jako před epidemií, řekl český velvyslanec v Záhřebu Vladimír Zavázal. S rouškou tu potkáte jen minimum lidí a budete vypadat divně, když s ní vstoupíte do restaurace. Na pláži by měl být ručník od druhého minimálně 1,5 metru, je to trochu úsměvné, nedokážu si to představit, dodává.