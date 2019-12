Chtěl jsem lidem ukázat rozmanitost Evropy, přesto dokážeme spolupracovat, v Česku moc silný pocit evropanství nemáme. Stop je nové dobrodružství, když někdo stopaře bere, bývá to neotřelý člověk, říká cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura o své nové knize Prázdniny v Evropě. Rádi se stylizujeme do role malé země, která nemůže nic změnit, i když to není pravda, dodává.