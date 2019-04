Chystá revoluci v léčbě rakoviny: Máme několik léků, ale potřebujeme miliony dolarů

dnes | Máme několik kandidátů na léky, testujeme je zároveň, nikdy nevíte, který bude úspěšný. Imunoterapie je to nejúžasnější v léčbě za posledních 15 let. Finance jsou to jediné, co nás brzdí, říká Jakub Stazsak-Jirkovský, který v USA rozjel start-up Machavert a získal grant státu Colorado ve výši 250 000 dolarů. Dodává, že jediný způsob, jak rakovinu léčit, je kombinovat různé postupy, nikdy prý nebude lék, který vyléčí všechno.