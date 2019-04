CNN a Prima? Šokovalo mě to, CNN rychle zjistí, co je na Primě za lidi, říká Etzler

dnes | Myslel jsem si, že někdo udělal omyl, CNN netuší, co Prima je. Nejsem si jistý, že ví, do čeho leze. CNN bude stavět kanál na Primě od píky, bavíme se o milionech dolarů, které televize za značku CNN platí, říká Tomáš Etzler, spolupracovník CNN. Televize Prima plánuje do roka spustit kanál CNN Prima News. Etzler dodává, že jestli Prima uplatní standardy CNN, jako je objektivita, nestrannost a spolehlivost, tak bude mít ČT24 velice seriózního konkurenta.