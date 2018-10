Čunek: Mnohé věci z Okamurova programu jsou důležité, Evropa zlenivěla, stát vymírá

dnes | Jenom silný muž ochrání svůj dům a my jako stát teď silný muž nejsme, tvrdí zvolený senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek. Okamurova protiimigrantská politika mu prý blízká není. To, že jsme zlenivěli, je vidět na tom, že vymíráme, věnujeme se věcem nepodstatným. O tom, že by vzhledem k úspěchu ve volbách usiloval o návrat do vedení strany, teď nepřemýšlí. Volba přijde až za sedm měsíců, to je dlouhá doba, umím čekat, dodává.