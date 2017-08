Čunek: Musíme řešit to, že vymíráme, gayové a lesby děti nerodí, proto je Prague Pride pochod smrti

dnes | Sexualita by měla zůstat v ložnicích, Prague Pride ale zakázat nemůžu, říká hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Podle něj je LGBT komunitě věnována příliš velká pozornost. Podle výkonné ředitelky Prague Pride Kateřiny Separové má ale každá lidská bytost právo na respekt, není to něco, co by si člověk muset vydobývat.