Máme stovky tisíc zrušených letů, hrozně nás to zasáhlo, děláme to nejlepší, co můžeme. Peníze zákazníkům pomáháme zprostředkovat, ale vracení je na aerolinkách. Chápu, že jsou zákazníci naštvaní, my jsme to ale nezavinili, říká zakladatel a CEO Kiwi.com Oliver Dlouhý. Odhaduju, že až sto aerolinek zkrachuje, jsem ale optimistický, zlatá éra letecké přepravy přijde, dodává.