S volbami to nemá nic společného, my dva tady nikam nekandidujeme, říká premiér Andrej Babiš. Koalice se dohodla na bonusu pro důchodce 5000 korun. Není to nic nového, historicky k tomu některé vlády přistupovaly, děláme to proto, abychom kompenzovali některé náklady, které senioři mají, dodává vicepremiér Jan Hamáček.