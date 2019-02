Dycky Most! Dáša, Čočkin, Franta i Kolečko. Sledujte hvězdy seriálu v DVTV

dnes | Hvězdy seriálu Most! v DVTV. Podívejte se na to nejlepší z rozhovorů s Erikou Stárkovou alias Dášou, za Zdeňkem Godlou v roli Franty jsme dokonce dojeli přímo do mostecké Severky. Vladimír Škultéty, který ztvárnil Čočkina, srovnával i to, jak moc je Most podobný Praze. A Martin mluvil i se scenáristou Petrem Kolečkem. Proč se stal seriál takovým fenoménem? A zlidověly už hlášky ze seriálu?