"To, že je jakákoliv země napadena, a nemluvím teď přímo o Ukrajině, ještě neznamená, že se může dopouštět válečných zločinů. Mezinárodní společenství se musí připravit na to, že bude muset vyšetřovat obě strany konfliktu, ne jen tu, která by se třeba teď hodila," říká bývalý vyšetřovatel haagského tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimír Dzuro.

