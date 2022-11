Fabiánová: Máma mě od nahlášení Cimického zrazovala. Teď je nejlepší doba promluvit

„Maminka mi tehdy, když se to stalo, z absolutně pochopitelných důvodů řekla, ať to hlavně nikde neříkám, že by mě mohl zničit. Doba se naštěstí změnila,” říká zpěvačka Jana Fabiánová, která jako první promluvila o sexuálním útoku psychiatra Cimického. „Chci pomoci obětem. Vzkázat těm, které ještě nepodaly svědectví, že teď je na to ta nejlepší doba. Aby se takové věci už nikomu neděly,” dodává.

