Krizová situace je výsledkem toho, že Babiš nespolupracuje, neumí krizové řízení a to nás ohrožuje, přijde mi, jako by to nedával, chybí mu energie, je rezignovaný, odpovědnost se táhne opravdu za ním, říká komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych. Poslanecká sněmovna ve čtvrtek večer neschválila prodloužení nouzového stavu. To, že nouzový stav opozice nepodpořila, je riskantní krok, dodává.