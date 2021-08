Pozvání Johnnyho Deppa na festival ve Varech překvapilo a nadchlo mnoho jeho fanoušků. Hraje se tu zvláštní hra, že světoví herci jsou supermani, je trend posuzovat VIP hvězdy podle těch největších morálních měřítek, ale to není možné. On není odsouzený domácí násilník, je to spíš smutný příběh dvou manželů, jeho zásluhy filmu nesmaže jedno obvinění, říká analytik týdeníku Euro Petr Fischer.