Hodně se tu mluví o tom, že je potřeba něco udělat, ale nic se nedělá. To, že parlament odstojí minutu ticha a zatleská, nestačí, říká Václav Řeřicha, Čech žijící přes 50 let ve Francii. Ve městě Nice na jihu země dnes útočník zabil tři lidi a další zranil. Celá země je z toho smutná a nešťastná. Spoustě lidí to připomnělo rok 2016, kdy tu zemřelo 86 lidí, i já tehdy na té promenádě byl, vzpomíná.