Projev Grety mohl Evropanům znít přehnaně, je třeba to vnímat v kontextu. Na summitu mluví členové amazonských kmenů, pro ně je to téma velmi naléhavé. Raději bychom slyšeli konkrétní slova a činy, systém není jednoduchý, ale snaha řešit problém nám nepřijde dostatečná, říká Lucie Smolková, která se účastnila prvního mládežnického klimatického summitu OSN v New Yorku.