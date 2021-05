Neplánovali jsme velezradu. Dělali jsme všechno pro to, abychom tuhle zemi ochránili. A my jsme ji ochránili. Teď se kolem toho šíří fantasmagorie, odmítá ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček kritiku za chystanou cestu do Moskvy. Díky ní jsme mohli do Prahy dostat velvyslance Pivoňku, bylo domluvené, kdy cestu zrušíme. O zapojení Rusů do Vrbětic jsem věděl od šéfa BIS od 6. dubna, dodává.