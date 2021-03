Jestli bude Rusko osloveno do tendru na dostavbu Dukovan, o tom rozhodne příští vláda, tak samozřejmě může vyhrát. Není správné na to nahlížet tak, že dopředu budeme někoho vyřazovat, aniž by někdo projevil faktický zájem. Míl nemá dobré informace, haprovala komunikace, říká ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Opatření zabírají, brzy představíme plán rozvolnění, dodává.