Nechci, aby jednou bylo v České republice zakázáno mít u sebe cokoliv, co by mohlo být zbraní, hájí senátor STAN Zdeněk Hraba ústavní právo bránit sebe i jiné se zbraní v ruce. Úpravu Listiny základních práv a svobod schválil Senát. Není to kosmetická ani nadbytečná změna. Je to záklopka, která zabrání prostým zákonem vlastnit cokoliv, čím se můžeme bránit, dodává.