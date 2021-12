Jazairiová: Není výhoda jen kupovat, konzum za to nestojí. Musíme udržet přírodu

Nevím, jestli je tak fantastická výhoda, že si můžeme jen kupovat a kupovat. Do Indie vtrhl konzum, země je jedno velké smetiště, jsou tam lidi, kteří nemohou držet s globalizací krok, páchají i sebevraždy. Zahraniční společnosti si tam dělají, co chtějí, říká novinářka Pavla Jazairiová o své poslední knize Globalizovaná Indie. Máme jiné starosti, nevím, jestli konzum stojí za to, dodává.

