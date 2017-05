Jeho kuchařka dobývá svět. Skrz jídlo dělám radost, poprvé jsem uvařil v osmi letech, říká Škoda

dnes | Je to obrovský úspěch, dostal jsem se do finále Gourmand Cookbook Awards, v minulosti byly přihlášeny i kuchařky Jamieho Olivera či Gordona Ramsayho, říká Martin Škoda o úspěchu své kuchařky Škoda nevařit 2. Vařit prý začal kolem osmi let a první jídlo, které uvařil, byl puding s lentilkami. V Česku je podle něj dostupná kvalitní gastronomie, ale měli bychom si údajně jídlo více užívat a více se soustředit na naši českou kuchyni.