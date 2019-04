Jelič: Vína jsou plná chemie, je to znásilňování, chemičky platí vinařským fakultám

dnes | Agrochemie je ve vinařství etablovaná a neotřesitelná, mainstream je zaměřený na to vína zkrotit a ovládnout, kritizuje vinař a obchodník s přírodními víny Marko Jelič. Na vysoké škole učí, že bez chemie to nejde, banner chemičky visel i ve škole v Itálii, kde jsem studoval, kromě oxidu siřičitého přitom není potřeba do vína přidávat vůbec nic, tvrdí. Přírodní vína jsou návratem ke kořenům, přišel čas otevřít mysl a vnímat, co nám chce příroda skrze víno říct v jeho nezmanipulované podobě, dodává Jelič.