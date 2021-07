Kauza Simone Bilesové polarizuje sportovní společnost, je to voda na mlýn těm, kteří říkají, že ženy nepatří do vrcholového sportu. Byla zvyklá neustále vítězit, byla předurčena, že bude hrdinkou her, je otázka, co to s ní udělalo, říká trenér Marian Jelínek. Tato doba je extrémně výkonová, tlak se zvyšuje, ataky na jedince jsou velmi silné, sportovcům chodí dokonce i výhrůžky smrtí, dodává.