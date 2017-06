Jsme vycukaná země, hroutíme se před každým rizikem, Západ nechápe náš vztah k Rusku, tvrdí Kudrna

dnes | Západní země nechápou, jak může náš prezident mít tak vřelé vztahy k Rusku, když máme minulost, jakou máme, dokument Co dokáže lež je zpřehlednění prostoru, pojmenování a analýza toho, co se děje, co nás ovlivňuje a jakému fenoménu čelíme, tvrdí dokumentarista Tomáš Kudrna. Dodává, že jsme vážným způsobem vycukaná země, stačí nám prý pár desítek imigrantů a hned se ošíváme a vedeme velké debaty o tom, jestli jich můžeme přijmout o jednoho více, iracionalita je u nás dlouhodobě pěstovaná.