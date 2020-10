V době, kdy jsme vymysleli název nové desky 30 let testováno na lidech, jsme netušili, že slovo test bude pomalu častější než máma nebo táta, říká frontman skupiny Sto zvířat Jan Kalina. Ostatní mi na moji hudbu říkají, že by takovou debilitu nikdy nenapsali, ale zároveň přiznají, že ji mají nejraději. Texty Tomáše Belka nám jdou navíc přímo do tlamy, dodává. Rozhovor jsme natáčeli v srpnu.